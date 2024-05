200 Problemfans in Sachsen-Anhalt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Die mitteldeutschen Polizeibehörden bereiten zur Fußball-Europameisterschaft im Sommer einen der größten Einsätze seit Jahren vor. Das Turnier, das ab 14. Juni in zehn deutschen Stadien mit 24 Nationen ausgetragen wird, wird von enormen Sicherheitsvorkehrungen begleitet – im Verborgenen laufen sie seit Wochen. Zwar ist Leipzig der einzige Spielort in Ostdeutschland, trotzdem rüstet sich die Polizei in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen zusammen mit Bundesbehörden für die Großveranstaltung.