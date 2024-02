Seit Wochen diskutiert Sachsen-Anhalt über Mängel in Asservatenkammern der Polizei. Jetzt wird bekannt: Schon 2018 warnte der damalige LKA-Chef Jürgen Schmökel das Innenministerium vor Missständen in der Dokumentation.

Magdeburg/MZ - Wasserschäden im Lagerraum, Drogen in der Duschkabine: Seit Wochen diskutiert Sachsen-Anhalts Landespolitik über desolate Zustände in der Asservaten-Verwaltung der Polizei. Jetzt wird bekannt, dass bereits 2018 erhebliche Probleme an das Innenministerium in Magdeburg gemeldet wurden – und zwar vom damaligen Direktor des Landeskriminalamts (LKA) persönlich. Jürgen Schmökel warnte per Brief, die IT-Struktur seiner Behörde zur Dokumentation von Asservaten sei „völlig veraltet“ und entspreche „nicht dem heutigen Stand von Wissenschaft und Technik“.