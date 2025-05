Es ist still im Zimmer auf der Frühgeborenen-Station der Uniklinik Halle. Laura Krampe hält Malia Sophie im Arm, blickt sie liebevoll an. Ihre Tochter ist in eine warme Decke gehüllt, zu sehen sind nur ihr Kopf und Arme. Sie sind noch immer winzig. Malia Sophie kam im April in der 29. Schwangerschaftswoche zur Welt, elf Wochen zu früh. Sie wog nur 1.155 Gramm – die Organe waren nicht ausgereift, sie konnte nicht allein atmen, der Saugreflex musste sich noch entwickeln. „Der Notkaiserschnitt war ein Schock. Wir hatten sehr viel Angst um sie“, erzählt die 25-Jährige. „Man sieht ja nur, wie klein alles ist und hofft, dass alles gut geht. Es war eine sehr dramatische Zeit für uns“, berichtet sie.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.