Wer seinen Sommerurlaub plant, kann schon mal schauen, welche Direktflüge es ab Juni vom Flughafen Leipzig-Halle gibt. So viel sei verraten: Es kommen neue Reiseziele hinzu.

Halle/Leipzig.- Sommerzeit, Reisezeit: Wer im Sommer in den Urlaub fliegen will, wird auch wieder am Flughafen Leipzig/Halle fündig. Wie aus dem vorläufigen Flugplan für den Sommer hervorgeht, gibt es ab Juni neue Ziele, die die Fluggesellschaften ansteuern.

Neue Zielflughäfen sind Skopje in Mazedonien, Funchal in Portugal, Las Palmas de Gran Canaria und Tirana in Albanien.

Lesen Sie auch: Schnellere Sicherheitskontrolle? Neue Körperscanner am Flughafen Leipzig/Halle im Einsatz

Zudem bleiben natürlich auch zahlreiche weitere Verbindungen in beliebte Urlaubsregionen bestehen. Folgende Flughäfen werden von Juni bis August als Direktflug vom Flughafen Leipzig/Halle angeflogen:

Portugal: Faro, Funchal

Spanien: Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Mallorca, Teneriffa, Fuerteventura

Marokko: Agadir

Tunesien: Monastir, Djerba, Enfidha

Griechenland: Korfu, Kos, Heraklion, Rhodos

Deutschland: Frankfurt am Main

Österreich: Wien

Türkei: Istanbul, Antalya

Ägypten: Hurgharda, Marsa Alam

Bulgarien: Warna, Burgas

Albanien: Tirana

Mazedonien: Skopje

Rumänien: Bukarest

Lesen Sie auch: Weiterer Rückschlag für Leipzig/Halle: Eurowings stellt Flüge nach Düsseldorf ein

Zuletzt waren mehrere Flugverbindungen vom Airport Halle/Leipzig gestrichen worden. So kündigte Lufthansa an, ab dem Sommer die Strecke nach München aus dem Programm zu nehmen. Eurowings strich die Verbindung nach Düsseldorf. Und Ryanair zog sich ebenfalls zurück: Ab dem Sommer fällt die Verbindung nach London weg.