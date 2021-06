Flüchtender Motorradfahrer in Magdeburg angeschossen und verletzt

Magdeburg - In der Nacht zu Mittwoch ist es in Magdeburg zu einer Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und einem Motorradfahrer gekommen. Der Mann sei im Zuge dieser Verfolgung angeschossen worden, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Der Fall sei noch in der Aufarbeitung, so eine Polizeisprecherin in Magdeburg.

Nach ersten Erkenntnissen soll sich der Mann gegen Mitternacht einer Verkehrskontrolle bei Wahlitz (Jerichower Land) entzogen haben. Die darauffolgende Verfolgungsjagd habe sich nach Magdeburg verlagert. Zeugen berichteten, dass der Mann Haltesignale ignorierte und einfach davonraste. Mehrere Streifenfahrzeuge haben daraufhin die Verfolgung des Mannes aufgenommen.

Beim Durchbrechen einer Straßensperre hätten schließlich zwei Beamte auf den Motorradfahrer geschossen, so die Polizei. Er sei „offensichtlich“ getroffen worden, berichtete die Sprecherin der Polizei. Mindestens ein Projektil soll den flüchtenden Biker getroffen haben. Der verletzte Mann konnte seine Flucht jedoch fortsetzen und die Polizisten zunächst abschütteln.

Wenig später sei der Mann dann im 17 Kilometer entfernten Jersleben (Jerichower Land) vorläufig festgenommen worden, berichtet die Magdeburger Volksstimme. Rettungskräfte hätten den Mann medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie schwer der Mann verletzt wurde und ob er tatsächlich von einem Schuss aus einer Polizeiwaffe getroffen wurde, sei noch unklar. Man gehe davon aus, dass es sich um den Motorradfahrer handelt. Wo sich der Mann derzeit befinde und wie schwerwiegend seine Verletzungen sind, könne man bisher nicht mit Gewissheit sagen, so die Polizeisprecherin.

Weshalb sich der sich Biker der Kontrolle entzogen hat und flüchtete, wurde bisher nicht bekannt. Im Laufe des Tages will sich die Polizei in Magdeburg zu dem Vorfall äußern. Der Bereich Saalestraße im Norden Magdeburgs war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Die Ermittlungen zu dem Vorfall würden andauern, hieß es. (mz/mad)