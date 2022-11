Firmen müssen die Gesundheit ihrer Angestellten endlich ernst nehmen

Gerade bei einer alten und anfälligen Bevölkerung wie in Sachsen-Anhalt sollten sich die Unternehmen mehr kümmern - auch aus Eigeninteresse.

57 von 1.000 Arbeitnehmern sind durchscnittlich in Sachsen-Anhalt krankgeschrieben. Das ist deutschlandweit Spitze.

Sachsen-Anhalt nimmt mal wieder einen unrühmlichen Spitzenplatz ein. Nirgendwo in Deutschland sind die Arbeitnehmer so oft krank wie hierzulande. Das aktuelle Lagebild ist dabei keineswegs neu. Ähnliche Meldungen und Analysen gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Das lässt zum einen auf ein Dauerproblem schließen, zum anderen aber auch auf fehlendes Problembewusstsein. Und da müssen sich vor allem Firmen angesprochen fühlen.