weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Bei der Sparkasse gelernt: Finanzexperte Ruland soll Schatzmeister der CDU Sachsen-Anhalt werden

Eil
Tödliches Drama in Ilberstedt - fünf Monate altes Baby stirbt nach langem Rettungsversuch
Tödliches Drama in Ilberstedt - fünf Monate altes Baby stirbt nach langem Rettungsversuch

Bei der Sparkasse gelernt Finanzexperte Ruland soll Schatzmeister der CDU Sachsen-Anhalt werden

Wegen Untreue-Ermittlungen im beruflichen Kontext tritt der amtierende CDU-Kassenwart Chris Döhring nicht erneut an. Jetzt gibt es eine Empfehlung für die Nachfolge.

Von Hagen Eichler 25.11.2025, 12:55
Der CDU-Politiker Stefan Ruland, hier am Abend der Kommunalwahl im Sommer 2024.
Der CDU-Politiker Stefan Ruland, hier am Abend der Kommunalwahl im Sommer 2024. (Foto: Engelbert Pülicher)

Magdeburg/MZ - Nach einem MZ-Bericht über ein Ermittlungsverfahren wegen Untreue gegen ihn zieht sich der Unternehmer Chris Döhring von seinem Posten als Landesschatzmeister der CDU zurück. Das hat CDU-Landeschef Sven Schulze nach MZ-Informationen dem Landesvorstand mitgeteilt. Nachfolger Döhrings soll der Landtagsabgeordnete Stefan Ruland aus Bernburg (Salzlandkreis) werden.