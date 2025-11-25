Wegen Untreue-Ermittlungen im beruflichen Kontext tritt der amtierende CDU-Kassenwart Chris Döhring nicht erneut an. Jetzt gibt es eine Empfehlung für die Nachfolge.

Der CDU-Politiker Stefan Ruland, hier am Abend der Kommunalwahl im Sommer 2024.

Magdeburg/MZ - Nach einem MZ-Bericht über ein Ermittlungsverfahren wegen Untreue gegen ihn zieht sich der Unternehmer Chris Döhring von seinem Posten als Landesschatzmeister der CDU zurück. Das hat CDU-Landeschef Sven Schulze nach MZ-Informationen dem Landesvorstand mitgeteilt. Nachfolger Döhrings soll der Landtagsabgeordnete Stefan Ruland aus Bernburg (Salzlandkreis) werden.