Eil
Bei der Sparkasse gelernt Finanzexperte Ruland soll Schatzmeister der CDU Sachsen-Anhalt werden
Wegen Untreue-Ermittlungen im beruflichen Kontext tritt der amtierende CDU-Kassenwart Chris Döhring nicht erneut an. Jetzt gibt es eine Empfehlung für die Nachfolge.
25.11.2025, 12:55
Magdeburg/MZ - Nach einem MZ-Bericht über ein Ermittlungsverfahren wegen Untreue gegen ihn zieht sich der Unternehmer Chris Döhring von seinem Posten als Landesschatzmeister der CDU zurück. Das hat CDU-Landeschef Sven Schulze nach MZ-Informationen dem Landesvorstand mitgeteilt. Nachfolger Döhrings soll der Landtagsabgeordnete Stefan Ruland aus Bernburg (Salzlandkreis) werden.