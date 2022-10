FDP-Politiker Silbersack: „Ein Busfahrer muss nach drei Monaten ans Lenkrad können“

Magdeburg - Nach der Wahlniederlage der FDP in Niedersachsen fordert Sachsen-Anhalts FDP-Fraktionschef Andreas Silbersack von seiner Partei mehr Sichtbarkeit. MZ-Redakteur Hagen Eichler befragte den 54-Jährigen zu den nächsten Vorhaben und bereits Erreichtem. Herr Silbersack, die FDP ist in Niedersachsen aus dem Landtag geflogen. War das eine Strafe für Ihre Beteiligung an der Ampel-Regierung?