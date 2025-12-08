weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Wirtschaftskrise: Fast ein Drittel mehr Insolvenzen: So schwer wiegen Firmenpleiten in Sachsen-Anhalt

Wirtschaftskrise Fast ein Drittel mehr Insolvenzen: So schwer wiegen Firmenpleiten in Sachsen-Anhalt

Die Zahl der insolventen Unternehmen in Sachsen-Anhalt steigt spürbar an. Besonders schwer trifft es Autozulieferer und die Gesundheitsbranche. Welche Gründe es dafür gibt und warum nicht jede Pleite gleich schwer wiegt.

Von Max Hunger und Steffen Höhne 08.12.2025, 14:31
Die Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen ist eines von mehreren Automobilzulieferern, die sich in der Krise befinden.
Die Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen ist eines von mehreren Automobilzulieferern, die sich in der Krise befinden. (Foto: Sandra Reulecke)

Halle/MZ - Die Krise in Teilen der deutschen Wirtschaft wird zunehmend spürbar: Immer mehr Unternehmen in Sachsen-Anhalt geraten laut einer Prognose der Wirtschaftsauskunftei Creditreform in Geldnot.