Wirtschaftskrise Fast ein Drittel mehr Insolvenzen: So schwer wiegen Firmenpleiten in Sachsen-Anhalt
Die Zahl der insolventen Unternehmen in Sachsen-Anhalt steigt spürbar an. Besonders schwer trifft es Autozulieferer und die Gesundheitsbranche. Welche Gründe es dafür gibt und warum nicht jede Pleite gleich schwer wiegt.
08.12.2025, 14:31
Halle/MZ - Die Krise in Teilen der deutschen Wirtschaft wird zunehmend spürbar: Immer mehr Unternehmen in Sachsen-Anhalt geraten laut einer Prognose der Wirtschaftsauskunftei Creditreform in Geldnot.