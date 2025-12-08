Wirtschaftskrise Fast ein Drittel mehr Insolvenzen: So schwer wiegen Firmenpleiten in Sachsen-Anhalt

Die Zahl der insolventen Unternehmen in Sachsen-Anhalt steigt spürbar an. Besonders schwer trifft es Autozulieferer und die Gesundheitsbranche. Welche Gründe es dafür gibt und warum nicht jede Pleite gleich schwer wiegt.