Das große Jahresfinale 2025 von "Shopping Queen" beginnt mit einer Premiere. Guido Maria Kretschmer vergibt zum ersten Mal eine Wildcard. Davon profitiert Kandidatin Priska aus Leipzig, die überraschend ins Finale einzieht. Neben ihr kämpfen vier weitere Wochensiegerinnen um den Titel.

Hamburg/Leipzig/DUR. – Bei der VOX-Sendung "Shopping Queen" steht in dieser Woche wieder ein ganz besonderes Ereignis an. Guido Maria Kretschmer sucht die "Shopping Queen des Jahres 2025" – und sorgt gleich zum Auftakt für eine Premiere.

Erstmals in der Geschichte des Formats hat der Designer eine Wildcard vergeben. Priska aus Leipzig zieht dank des Jokers ins große Finale des Jahres ein.

Priska aus Leipzig erhielt von Guido Maria Kretschmer eine Wildcard für die "Shopping Queen des Jahres 2025"-Ausgabe. Foto: RTL+

Erstmals Wildcard bei "Shopping Queen": Warum Guido eine Kandidatin zurückholte

Priska hatte in ihrer regulären Woche ursprünglich nur den zweiten Platz erreicht. Trotzdem durfte sie nun nach Hamburg reisen. Laut Kretschmer überzeugte sie vor allem mit ihrem ausgeprägten Stilgefühl. "Sie war so modeaffin, dass ich dachte: Die muss kommen", so der Modedesigner.

Schon bei ihrem ersten Auftritt im TV-Format hatte Priska Eindruck hinterlassen, allerdings nicht nur mit Kleidung. Ein selbst gemaltes Kunstwerk in Silberoptik mit eingearbeitetem Schriftzug begeisterte Kretschmer damals besonders.

Beim Wiedersehen brachte sie ein ähnliches Geschenk mit, was beim Designer für einen emotionalen Moment im Studio sorgte. "Ist das nicht toll", freute er sich.

Luxus-Accessoires als Pflichtstück im "Shopping Queen"-Finale

Neben der Leipzigerin gehen weitere amtierende Wochensiegerinnen an den Start: Petra aus Düsseldorf, Talissa aus Berlin, Daniela aus Stuttgart und Carina aus München. Den Auftakt in dieser besonderen Woche macht die Berlinerin. Sie war bereits im Herbst mit ihrem Halloween-Look aufgefallen.

Alle fünf Teilnehmerinnen erhalten von Kretschmer ein exklusives Mode-Highlight, das zwingend in den jeweiligen Look eingebaut werden muss. Talissa startet mit einer gelben Designertasche der Marke Jacquemus im Wert von rund 720 Euro.

Zusätzlich wartet auf jede Kandidatin eine besondere Stilaufgabe, die von Promis gestellt wird.