Extra-Geld für Schulen? Landtag debattiert über Rekordhaushalt 2022

Magdeburg/MZ - Schulen, Kliniken, Polizeireviere: Wofür gibt Sachsen-Anhalt dieses Jahr sein Geld aus? In den kommenden Wochen verhandelt der Landtag in Magdeburg den Haushaltsentwurf der Landesregierung: Das Finanzpaket legt letztlich die Politikschwerpunkte der Regierungskoalition aus CDU, SPD und FDP fest. Am Montag debattierte das Parlament erstmals über den Finanzplan. Die MZ zeigt die umstrittenen Punkte.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<