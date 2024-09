Sangerhausen/MZ - Auf Europa, in Gestalt der EU, wird viel und gern geschimpft. Zu groß! Zu teuer! Intransparent! Undemokratisch! In Sangerhausen aber ist Europa beliebt wie nie. In der Kreisstadt des Kreises Mansfeld-Südharz, rund 25.000 Einwohner, wächst der Kontinent sogar. Jedenfalls an der Fassade der Sporthalle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Flaggen europäischer Länder, die Umrisse des Kontinents, die Göttin Europa, die Sterne der EU-Flagge – ein buntes Graffito. Acht Schülerinnen und Schüler aus Österreich, Bulgarien, Estland und Tschechien sprühen es an die Wand, unter Anleitung von Kunstlehrerin Lisa Werfling.

