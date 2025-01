Sie sind Rentner, Mütter, Studenten und Aktivisten: Der Wahlkampfauftakt der AfD treibt in Halle tausende Gegendemonstranten auf die Straße. Wie der Tag ablief, was die Menschen motiviert und welche Zwischenfälle den Protest überschatten.

„Es gibt mir ein gutes Gefühl“: Das treibt die Gegendemonstranten in Halle an

Seite an Seite: Der Zug der Gegendemonstranten in Halle war bunt gemischt.

Halle/MZ - Schon eine halbe Stunde nach Beginn der Demonstration füllt eine Menschenmasse den schmalen Platz vor dem Hauptbahnhof in Halle. Die 80-jährige Doris hat am Rand Stellung bezogen, die Hände in den Jackentaschen vergraben, Sonnenbrille im Gesicht. 13 Grad, kaum Wolken, sonnig. Ihr Blick gleitet über die Menge. Studenten mit Schildern, Frauen mit Kinderwagen, Männer mit Schnauzbärten, und mittendrin: Senioren wie Doris mit den weißen Locken. „Ich freue mich über die vielen jungen Leute“, sagt die Hallenserin.