Erste Cafés in Sachsen-Anhalt ab Sonntag offen

Magdeburg - Der Bund und die Landesregierung haben am Freitag weitreichende Beschlüsse zur Lockerung der Corona-Einschränkungen gefällt. Dank niedrigerer Infektionszahlen kann Magdeburg als erste Region in Sachsen-Anhalt die Bundesnotbremse wieder lösen: Ab Sonntag darf dort die Außengastronomie öffnen. Die Beschlüsse im Detail:

Wo gelten die Lockerungen?

In allen Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 greift weiterhin die Notbremse. Unterschreitet jedoch ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt diesen Wert an fünf aufeinander folgenden Werktagen, gelten ab dem übernächsten Tag wieder die Landesregeln. Diese hat das Kabinett am Freitag neu gefasst. Als erstes profitiert davon die Stadt Magdeburg, deren Inzidenz von Montag bis Freitag dieser Woche unter 100 lag. Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) kündigte an, dass die Notbremse in der Nacht zu Sonntag um 0 Uhr fällt. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) rechnet nach eigenen Angaben damit, dass innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen die Mehrheit aller Regionen im Land die Notbremse hinter sich lässt. „Das Kämpfen und Arbeiten an dieser Stelle lohnt sich“, sagte er.

Was gilt für die Gastronomie?

In Regionen ohne Notbremse dürfen Gastwirte im Freien bedienen. Die Gäste müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen und eine maximal 24 Stunden alte Testbescheinigung vorweisen. Zulässig ist aber auch ein Selbsttest vor Ort. Das Buchen eines Tisches ist nicht notwendig. Pro Tisch dürfen maximal sechs Personen sitzen.

Was geht im Tourismus?

Dort, wo die Notbremse ausgesetzt ist, dürfen Touristen in beschränktem Umfang Unterkünfte mieten. In Sachsen-Anhalt ist Urlaub auf Campingplätzen und Wohnmobilstellplätzen sowie in Ferienhäusern und Ferienwohnungen wieder möglich, sofern sich ein Haushalt dort selbst versorgt.

Welche Läden dürfen öffnen?

Unterhalb der 100er?Inzidenz ist es wieder möglich, in allen Läden einzukaufen. Ein negativer Test ist nicht notwendig, allerdings eine Terminvereinbarung. Die gleichen Regeln gelten für Friseursalons und andere körpernahe Dienstleistungen.

Welche Art Sport ist erlaubt?

Bei Unterschreiten der Inzidenz 100 dürfen Sportler im Freien trainieren, maximal 25 Personen. Eine Unterscheidung in Kontakt- oder kontaktlose Sportarten gibt es nicht mehr.

Was gilt für die Kultur?

Sachsen-Anhalt erlaubt in allen Regionen ohne Bundesnotbremse Veranstaltungen im Freien mit bis zu 100?Personen. Zulässig sind unter anderem Freiluftkino, Lesungen, Theateraufführungen und Konzerte. Die Besucher müssen einen negativen Test vorweisen. Museen, Gedenkstätten, Ausstellungshäuser, Bibliotheken und Archive dürfen wieder öffnen. Zusätzlich will das Land Kulturveranstaltungen in geschlossenen Räumen als Modellprojekte genehmigen.

Was ist mit den Geimpften?

Ab Sonntag fallen bundesweit für alle Geimpften oder von Corona Genesenen viele Beschränkungen weg. Sie brauchen keinen Test, wenn sie einkaufen oder zum Friseur gehen und können sich privat ohne Einschränkungen treffen. Ausgangsbeschränkungen gelten für sie nicht mehr. Die zweite Impfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen. Bundesweit profitieren davon Millionen Menschen. In Sachsen-Anhalt sind aktuell 188.000 Menschen doppelt geimpft, neun Prozent der Bevölkerung. (mz)