Erste Berechnungen Grundsteuer wird für Eigentümer in Sachsen-Anhalt teurer - Wen es am heftigsten trifft

Die Finanzämter in Sachsen-Anhalt verschicken die ersten Bescheide zur neuen Grundsteuer. Schon jetzt deutet sich an: Auf viele Grundstücks- und Immobilienbesitzer kommen höhere Kosten zu. Was erste Berechnungen zeigen.