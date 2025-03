Halle (Saale)/Berlin/MZ. - Eines kann man Johannes Varwick sicher nicht vorwerfen: dass er kontroversen Diskussionen aus dem Wege gehen würden. Mit seiner Haltung zum Ukraine-Krieg eckt er immer wieder an, dies ist dem Politikwissenschaftler durchaus bewusst – und damit könne er auch umgehen, wie er sagt. Doch das, was er im Sozialen Netzwerk „X“ (vormals Twitter) auf dem Account unter dem Namen „Lena Berger“ über sich las, ging ihm dann doch zu weit. „Das war persönliche Diffamierung, das grenzte schon an Stalking.“ Wie das Ganze dann eskalierte - und wie genau die Staatsanwaltschaft nun reagierte.

