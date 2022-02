Entsetzen über Fackelprotest gegen Oberbürgermeister in Halberstadt

Halberstadt/Magdeburg/MZ/DPA - Nach dem Fackelprotest am Wohnhaus des Halberstädter Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) am Montagabend zeigen sich Landespolitiker in Sachsen-Anhalt entsetzt. „Das ist ein absoluter Tabubruch“, sagte der CDU-Innenpolitiker Chris Schulenburg der MZ am Dienstag. „Die Meinungsfreiheit endet da, wo Druck auf das Privatleben von Politikern ausgeübt wird. Einschüchterungen durch Menschenmassen sind nicht vom Versammlungsgesetz gedeckt“, betonte der Landtagsabgeordnete.

Am Montagabend waren Gegner der Corona-Politik mit Fackeln vor das Wohnhaus Szaratas gezogen. Nach einem Bericht der „Magdeburger Volksstimme“ zündeten die Demonstranten auch Bengalos. An dem Corona-Protest in Halberstadt hatten sich Hunderte Menschen beteiligt. Ein Polizeisprecher konnte am Dienstagmorgen noch keine näheren Angaben zu dem Vorfall vor dem Wohnhaus machen. Ob der Oberbürgermeister zu dem Zeitpunkt zu Hause war, blieb zunächst offen. Laut Volksstimme kam es zu Rangeleien mit verletzten Personen.

CDU-Innenpolitiker Schulenburg forderte Konsequenzen. „Wir sehen auch in anderen Bundesländern, dass an Privathäusern Druck auf Politiker ausgeübt werden soll“, so der Abgeordnete. Er forderte von der lokalen Versammlungsbehörde eine Bannmeile für „sensible Orte“ - so könnten Corona-Proteste nicht mehr an Wohnhäusern von Politikern stattfinden. „Das muss dann aber auch durchgesetzt werden“, forderte Schulenburg, der einst selbst als Polizist arbeitete.

Landespolitiker aus Sachsen-Anhalt hatten sich noch am Abend mit Szarata solidarisiert. Linken-Landesvorsitzende Stefan Gebhardt nannte den Vorfall eine „widerwärtige Aktion sogenannter 'Spaziergänger' die jeden Anstand vermissen lässt“. Gebhardt hoffe, Szarata erhalte „alle notwendige Unterstützung“.

Auch der Grünen-Innenpolitiker Sebastian Striegel solidarisierte sich mit dem Halberstädter Oberbürgermeister. „Die Belagerung des Privathauses des Oberbürgermeisters von Halberstadt war ein Tabubruch mit Ansage. Seit Wochen können die durch Rechtsextreme geprägten Aufzüge von Seuchenbefürwortern in Halberstadt nahezu unbehelligt durch die Gegend ziehen.“

Laut Striegel liege der radikale Charakter dieser Gruppen unter anderem in Telegram-Gruppen offen zutage. „Daniel Szarata und seine Familie haben meine Solidarität, ebenso wie die verletzten Beamten.“ Striegel forderte einen Kurswechsel von Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang. Es brauche „konsequente Strafverfolgung und Gefahrenabwehr gegen diejenigen, die solche Bedrohungsszenarien aufbauen und orchestrieren“.

Auch in Bundesländern wie Thüringen und Sachsen waren wiederholt Privatwohnsitze von Politikern Ziel von Demonstrationen. Im Januar zogen Teilnehmer eines unangemeldeten Protests am Haus von Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) vorbei. Im vergangenen Dezember hatte ein Fackelaufzug vor dem Wohnhaus der sächsischen Sozialministerin Petra Köpping (SPD) in Grimma bei Leipzig für Empörung gesorgt.