Vertuschungsvorwürfe gegen Kanzleramt „Entschuldigung ist fällig“: Virologe Klaus Stöhr zu Corona und den BND-Akten

Die aktuellen Enthüllungen zum möglichen Ursprung des Virus lassen die Coronadiskussion wieder aufflammen. Virologe Klaus Stöhr aus Zerbst erläutert, was an der These vom Laborunfall in Wuhan dran ist – und was die Politik nachzuholen hat.