Enrcochat-Prozess in Halle: Ermittler enthüllen Details zu mutmaßlicher Drogenbande

Durch die Entschlüsselung sogenannter Encrochat-Daten hat die Polizei bundesweit zahlreiche Drogendealer enttarnt. In Niedersachsen entdeckten die Beamten in Folge der Ermittlungen eine Cannabis-Plantage. Auch in Sachsen-Anhalt gehen zahlreiche Verfahren auf die geknackten Kryptohandys zurück. In Halle steht derzeit eine mutmaßliche Dealer-Bande vor Gericht.

Halle/MZ - Als Felix W. erkennt, dass ihm die Polizei auf den Fersen ist, drückt er das Gaspedal durch. Gerade hat ein Auto des Spezialeinsatzkommandos (SEK) den weißen Transporter mit den beiden mutmaßlichen Drogendealern auf der B100 in Halle gestoppt. Am Steuer sitzt der 37-jährige Felix W., sein mutmaßlicher Bandenkollege Andreas H. neben ihm. Als ein Beamter aussteigen will, reist W. das Lenkrad herum und gibt Gas. Die Polizisten setzen nach. Mit über 110 Kilometern pro Stunde rast der Transporter in den folgenden Minuten durch das Stadtgebiet. So schildern es die SEK-Beamten vor Gericht. Ihre Aussagen geben nun seltene Einblicke in Sachsen-Anhalts Unterwelt.