Energiewende: Minister Willingmann schlägt Windradbau in Wäldern vor

Magdeburg/MZ - Wo heute im Harz noch tote Fichten liegen, könnten womöglich schon bald neue Windkraftanlagen rotieren. Zumindest dann, wenn es nach Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann geht. Der Sozialdemokrat, der selbst im Harz lebt, stellte am Dienstag in Magdeburg neue Konzepte zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Sachsen-Anhalt vor.

„In der Tat wird man auch in Sachsen-Anhalt irgendwann darüber nachdenken müssen, ob Windenergie im Wald attraktiv ist“, erklärte Willingmann nach einer Sitzung des Regierungskabinetts. „Möglicherweise auch für Waldbauern als Alternative zu einer anderen Nutzung, etwa der Aufforstung. Auch hier sollte man unideologisch rangehen.“

Sachsen-Anhalt will mehr Windradflächen

Anlass der Überlegungen sind Absprachen zwischen Willingmann und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der am Dienstag den Chemiestandort Leuna besucht hatte. Wichtiger Diskussionspunkt: Wie schafft es Sachsen-Anhalt, zwei Prozent der Landesfläche für Windenergieanlagen zu nutzen, wie es Willingmann vorhat? Gesichert sind derzeit 1,08 Prozent der Landesfläche. Laut Energieministerium sind zudem weitere 0,7 Prozent der Landesfläche mit Windanlagen außerhalb ausgewiesener Vorranggebiete bebaut - dort kann derzeit laut Gesetz also kein Repowering stattfinden. Gemeint ist damit der Austausch alter Windanlagen durch neue, leistungsstärkere.

Genau das will Willingmann in Absprache mit Habeck aber jetzt erreichen: Auf Flecken, wo es bereits eine „lange Windparktradition“ gebe, solle auch Repowering möglich sein, „dass diese Anlagen also erhalten bleiben“, so Willingmann. Häufig gebe es in diesen Regionen bereits eine Gewöhnung und gewisse Erfahrung mit den Anlagen - einige existierten bereits seit 20 Jahren. „Wir halten das jedenfalls für ganz wichtig“, betonte Willingmann. Moderne Anlagen können mit der gleichen Windmenge mehr Strom erzeugen.

Ziel: 2,2 Prozent der Landesfläche für Windenergie

Willingmann nannte Eckpunkte zum geplanten Windkraftausbau in Sachsen-Anhalt. Bis 2026 sollen mindestens 1,8 Prozent der Landesfläche für Windanlagen gesichert werden, bis 2034 sollen es dann 2,2 Prozent sein.

Nötig ist dieser saubere Strom auch für die langfristige Wasserstoff-Strategie Sachsen-Anhalts. Das Land will in den kommenden Jahren grünen Wasserstoff als Energiequelle für die Industrie nutzbar machen - etwa in Leuna. Sachsen-Anhalt solle ein „klimaneutraler Industriestandort“ werden, so Willingmanns Ressort. Der Krieg in der Ukraine mache die Umstellung auf erneuerbaren Energien noch dringlicher. Bisher habe das Land 150 Kilometer Wasserstoff-Pipeline gebaut, so der Minister. „Aber es bleibt viel zu tun.“