„Zur Arbeit fahren ist ab jetzt wieder Luxus“ Wut nach Preisexplosion - so reagieren MZ-Leser auf Spritkostenanstieg

Der Tankrabatt ist weg, was sich sofort an den Zapfsäulen zeigt. Um bis zu 50 Cent stiegen die Kosten an den Tankstellen in Sachsen-Anhalt, was bei Lesern zu Frust und Resignation führt.