Eine Million Euro für nutzlose Luca-App: Sachsen-Anhalt steigt jetzt aus

Magdeburg - Nach Ausgaben von rund einer Million Euro will Sachsen-Anhalt die Zusammenarbeit mit den Betreibern der Luca-App beenden. Darüber will Landesgesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) nach MZ-Informationen das am Dienstag tagende Kabinett informieren. Die App sollte helfen, Kontakte von Corona-Infizierten ausfindig zu machen. Genutzt wurde sie allerdings fast nie.