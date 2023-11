Unbeliebt, aber wirksam: Die Vorgriffstunde an Sachsen-Anhalts Schulen funktioniert.

Magdeburg - Niemand bekommt gern Mehrarbeit aufgebürdet. Das geht auch den Lehrern so, die in Sachsen-Anhalt seit April jede Woche eine Stunde zusätzlich unterrichten müssen – die Zeit für Vor- und Nachbereitung, so unterschiedlich sie auch ausfallen mag, kommt noch hinzu. Bei vielen Lehrern ist die Maßnahme unbeliebt.