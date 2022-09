Drittes Entlastungspaket: Wie viel Geld Familien und Singles in Sachsen-Anhalt tatsächlich bekommen

Halle/MZ - Aufgrund der stark gestiegenen Preise vor allem bei Energie will die Bundesregierung die Bürger mit 65 Milliarden Euro entlasten. Im dritten Paket sind 20 Einzelmaßnahmen aufgeführt. Die Summe klingt zunächst hoch. Doch wie hoch ist die Entlastung der einzelnen Bürger in Sachsen-Anhalt wirklich? „Nicht für alle Punkte lässt sich der Effekt genau beziffern, dafür ist einiges noch zu vage formuliert“, sagt Wirtschaftsforscher Martin Beznoska vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Das IW hat jedoch in einer ersten Einschätzung zusammengetragen, mit welchen Hilfen die Haushalte rechnen können. Die Bilanz ist eher ernüchternd.