Halle/MZ - Kehrt der „Thyra Floh“ bald zurück? Ein knappes halbes Jahr lang ist der autonom fahrende Kleinbus im Touristenort Stolberg im Südharz getestet worden. Offenbar mit so viel Erfolg, dass Sachsen-Anhalt solche Angebote nun in ausgewählten Regionen fördern will – der EU sei Dank. Sinnvoll eingesetzt, kann der Dorfshuttle tatsächlich ein Gewinn für ländliche Gebiete sein, indem er Menschen Mobilität ermöglicht, die bisher nicht oder nur eingeschränkt mobil sind – all diejenigen, ob Ältere oder Jüngere, die nicht selber Auto fahren können oder wollen.