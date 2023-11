An der Uni Halle diskutieren Experten wie der Politikprofessor Johannes Varwick über die AfD. Was das Publikum dabei erwarten kann.

Halle/MZ. - In Sachsen-Anhalt gilt die AfD laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch. Sie vertritt demnach verfassungsfeindliche Positionen – und liegt in jüngsten Umfragen im Land dennoch an der Spitze. Auch in anderen Bundesländern und im Bund verzeichnet die Partei einen Höhenflug. Umso drängender stellt sich die Frage: Wie sollen Politik und Zivilgesellschaft angesichts dessen mit der AfD umgehen?