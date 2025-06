Ein 32 Jahre alter Mann ist zweimal bei dem sexuellen Missbrauch von Pferden gefilmt worden. Er quälte die Tiere auf Koppeln in Gardelegen und Klötze.

Bei Tierquälerei gefilmt! Sodomist missbraucht Pferde in Gardelegen und Klötze

Gardelegen/Klötze.- Ein 32 Jahre alter Sodomist hat sich offenbar am Donnerstagmorgen, 19. Juni, und Samstag, 12. April, in Gardelegen und Klötze an Pferden vergangen, wie die Polizei meldet.

Demnach meldete ein Pferdehalter, dass sich ein Mann auf einer Koppel bei Gardelegen an einem Pferd sexuell vergangen hat. Dies sei ihm bei der Sichtung von Videomaterial aus einer Überwachungskamera aufgefallen, heißt es.

Anschließend habe sich der Verdacht gegen den 32 Jahre alten Mann erhärtet. Er steht im Verdacht, bereits zwei Monate zuvor von einer Überwachungskamera in Klötze bei einer ähnlichen Tat gefilmt worden zu sein.