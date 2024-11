Vor Besuch in Naumburg Diplomat Heusgen über den Ukraine-Krieg und den russischen Präsidenten: „Putin verheizt seine Leute“

Die Ukraine steht vor einem harten Winter. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, über Russlands Angriffskrieg und seine Erwartungen an Europa. In der kommenden Woche diskutiert er in Naumburg über Sicherheitspolitik.