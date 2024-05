Fehlerhafte Daten, Abfragen führen in die Irre, ganze Krankenhaus-Abteilungen fehlen: Am neuen Klinik-Atlas der Bundesregierung gibt es harsche Kritik. Was bringt das Portal den Patienten wirklich? Eine Diagnose

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Standort: Dessau-Roßlau. Gesucht wird: eine Notaufnahme. Im Bundes-Klinik-Atlas werden null Treffer in der Stadt angezeigt, dabei verfügt das örtliche Klinikum über den Fachbereich. Anderes Beispiel: Wer in Halle eine Geburtsklinik sucht, dem werden zuerst zwei Krankenhäuser in Leipzig angezeigt, das sind rund 35 Kilometer Fahrt. Erst an dritter Stelle wird eine hallesche Klinik genannt, in nur 500 Meter Entfernung. Die beiden Suchabfragen zeigen das große Problem mit dem neuen staatlichen Online-Portal. Fachbereiche werden nicht aufgelistet, Fallzahlen oder Behandlungsschwerpunkte sind fehlerhaft, die Suche ist verwirrend. Seit dem Start des Klinik-Atlas vor zwei Wochen hagelt es Kritik auch aus Sachsen-Anhalt.