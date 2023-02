MZ im Gespräch mit dem Produzenten Dieter Bohlen im MZ-Interview: Würde er mit Anna-Carina Woitschack ein Duett aufnehmen?

Erfolgsproduzent Dieter Bohlen hat in den 1980er Jahren mehr Konzerte in Magdeburg als in Hamburg gegeben, wie er selbst sagt. Im April kommt der 69-Jährige gleich zweimal nach Mitteldeutschland.