„Feldschlacht einstellen“ Dieser AfD-Bundespolitiker soll die Krise um Vetternwirtschaft in Sachsen-Anhalt lösen
Das Zuschanzen steuerfinanzierter Jobs an Verwandte setzt die AfD-Landesspitze in Magdeburg immer stärker unter Druck. Parteichef Reichardt und Spitzenkandidat Siegmund wollen nun einen Vermittler treffen.
11.02.2026, 12:25
Magdeburg/MZ - Der wegen Vorwürfen zu Vetternwirtschaft bundesweit in der Kritik stehende AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt will seine Krise mit Hilfe eines externen Vermittlers lösen.