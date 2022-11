Die Politik muss mehr erklären - ein Kommentar zum Konflikt um den Star Park II

Das Industriegebiet bei Halle könnte am Widerstand der Bürger scheitern. Warum der Politik das eine Lehre sein sollte.

Protest gegen Star Park II in Naundorf. In den Ortsteilen der Gemeinde Kabelsketal hängen viele solche Protesttransparente.

Halle (Saale) - Rund 200 Hektar wertvolles Ackerland gegen ein Industriegebiet eintauschen? Noch mehr Verkehrslärm in Dörfern, die ohnehin schon in einem Lärmzentrum liegen, eingekeilt zwischen der Autobahn, dem Flughafen und der ICE-Strecke? Viele Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kabelsketal im östlichen Saalekreis sagen Nein dazu. Nun wird es über den Star Park II wohl einen Bürgerentscheid geben. Und das Projekt könnte scheitern am Widerstand der Einwohnerschaft.