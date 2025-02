Magdeburg/MZ - Die langjährige PDS-Landtagsabgeordnete und frühere Landesvorsitzende Rosemarie Hein ist tot. Die Nachricht habe die Linke am Wochende erreicht, teilte der Landesvorstand am Mittwoch mit. „Eine kluge, kritische und kompetente Mitstreiterin ist nicht mehr unter uns. Wir sind fassungslos und traurig“, heißt es in der Erklärung. „Mit Rosi verlieren wir eine gute Freundin und engagierte Genossin.“

