Die Abgründe einer Nacht - Die gemeinschaftliche Tötung einer Frau in Bernburg

Vier Menschen quälen 2018 eine Frau in Bernburg zu Tode. Was trieb den 16-jährigen Haupttäter zu so einem Verbrechen und was sagt ein renommierter Experte dazu.

Der ehemalige Lokalredakteur Andreas Braun, hier am damaligen Tatort in der Hohen Straße in Bernburg, hat den Fall journalistisch begleitet.

Auf den ersten Blick gleicht die Hohe Straße in Bernburg vielen anderen Straßen hier in der Bergstadt im Salzlandkreis. Graffiti zieren die Häuserwände, der gepflasterte Gehweg ist meist wie leer gefegt. Nur ab und zu verschlägt es Bahnreisende auf ihrem Weg in die Innenstadt hierher. Was sie dabei wohl nicht ahnen: Eines unterscheidet die Hohe Straße von den anderen Orten in der Stadt. Sie ist Tatort eines der schrecklichsten Verbrechen in der Geschichte Sachsen-Anhalts.