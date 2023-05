Klima-Protest in Mitteldeutschland Nach Blockade am Flughafen Leipzig/Halle: DHL verklagt Klima-Aktivisten auf hunderttausende Euro

Nach einer Sitzblockade an einer Zufahrt zum DHL-Frachtzentrum am Flughafen Leipzig/Halle will der Paketdienst von Aktivisten Schadensersatz vor Gericht einfordern. Die Klima-Gruppe wertet das als Einschüchterungsversuch – und ruft zu einer Kampagne auf.