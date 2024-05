Folge des Deutschlandtickets Wegen Überfüllung: Züge in Sachsen-Anhalt lassen immer öfter Fahgäste stehen

In Sachsen-Anhalt führt das Deutschlandticket zu überfüllten Zügen. Viele Passagiere können oft nicht mitfahren, da es an ausreichenden Kapazitäten mangelt. Welche Strecken in Sachsen-Anhalt besonders betroffen sind.