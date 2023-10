Kanzler Olaf Scholz dabei Nervöser Neuanfang: So bereitet sich Jüdische Gemeinde in Dessau auf Eröffnung der Synagoge vor

Der erste Neubau einer Synagoge in Sachsen-Anhalt wird am Sonntag in Dessau eröffnet. Grund zur Freude, dennoch sind sie unruhig in der Jüdischen Gemeinde. Ein Rundgang.