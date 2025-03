Halle/MZ - Die Forderung nach einer Rückkehr zur Wehrpflicht ignoriert die Bedürfnisse junger Menschen. Damit reiht sie sich ein in eine Linie politischer Entscheidungen der jüngeren Vergangenheit. Dieser Irrweg beschädigt das Ansehen der Politik bei den Wählern der Zukunft – und schadet somit dem Land.

Denn ob Corona-Lockdowns, Renten-Defizit oder mangelnder Klimaschutz – oft sind es junge Menschen, die die Last gesellschaftlicher Probleme tragen müssen. Geht es nach vielen Politikern, die übrigens selbst nicht betroffen wären, soll das nun auch für die gefährdete Sicherheit in Europa gelten.

Wer will schon das eigene Leben für eine Obrigkeit riskieren, die einen in eine Uniform gezwungen hat? Max Hunger / Reporter

Schließlich sind es junge Frauen und Männer, die nach Einführung einer Wehrpflicht die Sicherheit aller verteidigen würden. Bloß, gefragt hat sie offenbar niemand. In Sachsen-Anhalt jedenfalls sprechen sich viele Jungpolitiker gegen einen Pflichtdienst aus.

Klar ist aber: Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und das Agieren Donald Trumps erfordern einen Umbruch. Deutschland braucht eine abschreckungsfähige Bundeswehr – und dafür auch ausreichend Soldaten. Statt Rekruten in spe aber in den Dienst zu zwingen, sollte der Staat auf Freiwilligkeit setzen, die Bundeswehr ordentlich ausstatten, attraktiv machen. Wer will schon das eigene Leben für eine Obrigkeit riskieren, die einen in eine Uniform gezwungen hat? So wird Deutschland keine motivierte Truppe aufstellen.