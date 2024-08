Der Tourismus in Sachsen-Anhalt erholt sich: Bei den Übernachtungszahlen ist fast das Vor-Corona-Niveau erreicht. Warum die Stimmung in der Branche dennoch schlecht ist.

Urlaub in Sachsen-Anhalt ist beliebt. Doch die teilweise heftig gestiegenen Preise in Restaurants schrecken Touristen ab.

Halle/Bad Dürrenberg/MZ - Wer wissen will, wie es um den Tourismus in Sachsen-Anhalt steht, ist bei der Landesgartenschau, kurz Laga, richtig. In Bad Dürrenberg (Saalekreis) schlendern am Mittwochvormittag Grüppchen von Rentnern vom Bahnhof zu Beeten und Blumen, zehn Minuten Fußweg. Vor dem Ausstellungsgelände parkt ein Reisebus, der Parkplatz daneben ist eine Stunde nach der Öffnung schon gut gefüllt. „Wir nähern uns der Marke von 350.000 Besuchern“, sagt Gartenschau-Geschäftsführer Michael Steinland. Die Laga habe sich zu einem Tagesausflugsziel entwickelt, „die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt bei mehr als fünf Stunden“.