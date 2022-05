Der Arzt der Armen: Wie Gerhard Trabert gegen Armut und soziale Ungleichheit kämpft

Halle - Natürlich sei er geboostert, versichert Gerhard Trabert. Dann kommt er noch auf Impfungen von Wohnungslosen zu sprechen, die er in seiner Heimatstadt Mainz versorgt - und die ihn fragen, ob er sie impfen kann. Seit Jahrzehnten kümmert sich der Sozialmediziner in einer mobilen Praxis, dem Arztmobil, um Menschen ohne festen Wohnsitz. Nun tritt er für die Linken als Kandidat zur Wahl des Bundespräsidenten am 13. Februar an. Mit Trabert (65) sprachen die MZ-Redakteure Kai Gauselmann und Alexander Schierholz.