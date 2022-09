Bürgerdiskussion Debatte im Bauhaus-Museum: Fehlt die Ost-Stimme in bundesweiten Medien?

Sind Ostdeutsche in bundesdeutschen Medien unterrepräsentiert? Darüber diskutierten Journalismusexperten und Bürger im Bauhaus-Museum in Dessau. Auch MZ-Chefredakteur Marc Rath saß in der Runde. Ein Fazit: Der Osten hat ein Problem.