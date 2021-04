Corona-Wochenwert erneut gesunken - Halle wieder unter 200

Magdeburg - Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.00 Einwohner ist am Donnerstag erneut gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der Wert in Sachsen-Anhalt am Morgen bei 162,8, nachdem er am Mittwoch noch 171,3 betragen hatte. Am Dienstag war der Wert mit 185,7 angegeben worden.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag laut RKI bei 161,1. Es waren gut 29.500 Fälle gemeldet worden. Sachsen-Anhalt hat nach den Nachbarländern Thüringen (232,2) und Sachsen (201,8) sowie Bayern (180,3) bundesweit das höchste Infektionsgeschehen.

Für den Burgenlandkreis wies das RKI am Donnerstag mit 255 nach wie vor die landesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz aus. Der Saalekreis mit 190,4 und die kreisfreie Stadt Halle mit 186,8 lagen erstmals seit längerer Zeit wieder unter der 200er-Marke. (dpa)