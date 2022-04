Corona: Wer den Protest gegen die Pandemie-Politik wirklich steuert

Magdeburg - Magdeburg, am frühen Montagabend. Es ist 18.06 Uhr, als die Menschen sich plötzlich in Bewegung setzen. „Frieden! Freiheit! Keine Diktatur!“, schallt es aus der Masse, die sich in Gruppen rund um den Domplatz gesammelt hat und nun Richtung Norden strömt. Erlaubt ist das nicht: Unangemeldete Marschzüge hat die Polizei in der Landeshauptstadt verboten, lediglich „ortsfeste“ Veranstaltungen sind zulässig. Nach wenigen hundert Metern stockt der Aufzug: Eine Polizeikette versperrt den Weg. „Straße frei“, skandieren die Demonstranten.