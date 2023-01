Halle (Saale)/MZ - Rund drei Jahre nach dem ersten bestätigten Corona-Fall in Deutschland fällt in Sachsen-Anhalt eine der letzten Pandemieregeln: Mit dem Monatsende endet auch die fünftägige Isolationspflicht für Infizierte und Kontaktpersonen. Dann sind nur noch einige wenige Bundesregelungen in Kraft, etwa die Maskenpflicht in Bussen und Zügen des Fernverkehrs, die allerdings auch bereits zum 2. Februar ausläuft.

