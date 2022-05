Corona-Pandemie: 19 Tote trotz Doppelimpfung in Sachsen-Anhalt

Mehr als eine Million Sachsen-Anhalter ist immunisiert. In wenigen Fällen schützt das dennoch nicht vor schwerer Krankheit. Es trifft Alte und Kranke.

Inzwischen sind über eine Million Menschen in Sachsen-Anhalt vollständig geimpft.

Magdeburg/MZ/dpa - Obwohl sie vollständig geimpft waren, sind in Sachsen-Anhalt 19 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das entspricht einem Anteil von 0,0018 Prozent aller doppelt Geimpften. Über die Zahl der Todesfälle hatte zuerst die „Volksstimme“ berichtet. „Die Corona-Impfung bietet einen sehr großen, aber keinen vollständigen Schutz“, sagte die Sprecherin des Landesgesundheitsministeriums, Ute Albersmann. „Darauf haben die Ärzte von Anfang an hingewiesen.“