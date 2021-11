Lage spitzt sich zu: Zahl freier Intensivbetten schrumpft rapide

Die Situation in Sachsen-Anhalts Krankenhäusern spitzt sich rapide zu. Wurden am Donnerstagnachmittag noch 90 freie Intensivbetten gemeldet, waren es am Freitagnachmittag nur noch 66. In sieben Landkreisen gibt es nur noch drei freie Betten oder weniger.

Halle (Saale)/DUR – Die Zahl der freien Intensivbetten in Sachsen-Anhalt sinkt rapide. Das DIVI-Intensivregister meldete am Freitagnachmittag nur noch 66 freie Betten auf Intensivstationen im Land. Am Donnerstagnachmittag waren es noch 90. Ginge es in diesem Tempo weiter, könnte Sachsen-Anhalt bereits am Montag keine Notfälle mehr versorgen.

Dabei sind nur 14,2 Prozent der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Doch auch hier steigt die Zahl der Fälle deutlich. Am Freitagnachmittag lag sie bei 103. Insgesamt verfügt das Land derzeit über 725 Intensiv-Betten.

In mehreren Landkreisen ist die Lage bereits bedrohlich eng. Im Harz, dem Salzlandkreis, dem Jerichower Land, in der Börde sowie in Dessau-Rosslau meldet das DIVI-Register jeweils nur noch ein einziges freies Intensiv-Bett. In Mansfeld-Südharz sind es zwei, im Burgenlandkreis drei freie Betten. Ein Großteil der noch freien Bettenkapazität befindet sich Halle, wo noch 22 Patienten aufgenommen werden könnten.

Auch die Verlegung von Patienten in andere Bundesländer wird immer schwieriger. Sämtliche umliegende Bundesländer sind zumindest im bedenklichen Bereich und haben selbst noch maximal 13 Prozent ihrer Kapazitäten frei.

Die Zahl der freien Betten auf Intensivstationen ist längst nicht nur für Corona-Patienten von Bedeutung. Sind die Kapazitäten ausgeschöpft, wäre auch für Schlaganfälle oder Verkehrsunfälle kein Bett mehr frei.