Debatte zur Pandemielage Corona in Sachsen-Anhalt: Landtag diskutiert Corona-Politik und Versammlungsrecht

Magdeburg - In Magdeburg kommt der Landtag zu einer zweitägigen Sitzung zusammen. Am Donnerstag wird es vor allem um den weiteren Umgang mit der Corona-Krise gehen. Die schwarz-rot-grüne Koalition will die landesweite Pandemielage feststellen. Damit sollen die Kommunen die handlungsfähig bleiben, ohne dass ihnen die Kommunalaufsicht finanzielle Beschränkungen auferlegt, wie SPD-Fraktionschefin Katja Pähle sagte. Die Linke will darüber diskutieren, wie Sachsen-Anhalt mit langfristigen Strategien die Krise überwindet. Die AfD will alle Beschränkungen ...