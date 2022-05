Corona bremst Schulen aus: Lehrer sehen immer größere Lernlücken

Vor allem in Nebenfächern wie Musik ist viel Unterricht ausgefallen. Zahlreiche Schüler gehen ohne Zeugnisbewertung in die Ferien.

Magdeburg/MZ - Lehrerverbände in Sachsen-Anhalt sind alarmiert über Lernlücken bei Schülern. In der Corona-Pandemie sei wegen Schulschließungen, Quarantänen und Kontaktreduzierungen teilweise so wenig Unterricht erteilt worden, dass in Nebenfächern wie Musik, Kunst und Sport keine Zeugnisnoten vergeben werden konnten - das erklärte der Grundschulverband gegenüber der MZ und warnte vor pädagogischen Problemen angesichts des ausgebremsten Unterrichts. „Wir spüren deutlich, dass das keine normalen Schuljahrgänge sind“, sagte Landeschefin Thekla Mayerhofer.