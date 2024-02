JVA Roter Ochse Comics hinter Gittern - Warum Gefangene in Halle bei einem bundesweiten Kunstprojekt mitmachen

Drogen, Raub, Körperverletzung: Im Roten Ochsen verbüßen Kriminelle ihre Strafe. Doch: Wie sieht ihr Alltag aus? Und welche Wünsche haben sie? Eine Künstlerin will das herausfinden und zeichnet mit den Gefangenen Comics. Die MZ konnte das Projekt in der JVA in Halle begleiten.