CO2-Steuer für Kühe: Bauern in Sachsen-Anhalt verärgert über Umweltbundesamt-Chef

In der Altmark, in der es viel Grünland gibt, prägen Kühe das Landschaftsbild.

Halle/MZ - Das Umweltbundesamt (UBA) und die Bauern, das ist noch nie eine Liebesbeziehung gewiesen. Die Bundesbehörde mit Sitz in Dessau-Roßlau machte sich in der Vergangenheit etwa für den Verzicht für bestimmte Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat stark und will den Düngereinsatz drastisch senken. Das gegenseitige Misstrauen sitzt tief. Vielleicht auch deswegen hat nun eine Äußerung von UBA-Präsident Dirk Messner die Bauernschaft arg verärgert. In der Sendung „Jung & Naiv“ des Journalisten Tilo Jung sagte Messner angesprochen auf eine CO2-Steuer für Kuh-Emissionen: „Das ist keine irre Idee, sondern eine folgerichtige Idee.“ Aktuell werde national bereits die Mobilität und das Heizen bepreist. „Es wäre aber folgerichtig, dass auch die Landwirtschaft für ihre Treibhausemissionen zahlen soll.“ Messner hat dabei vor allem Rinder im Blick.